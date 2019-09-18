В Киеве угрожающий взорвать мост неизвестный открыл стрельбу

В Киеве неизвестный, угрожающий взорвать столичный мост Метро через реку Днепр, на котором находится одноименная станция метрополитена, открыл стрельбу. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил глава полиции города Андрей Крищенко.

«Неизвестный осуществляет выстрелы и угрожает взрывом. Мы проводим специальную полицейскую операцию», — процитировала силовика в Facebook его пресс-секретарь Оксана Блищик.

Сообщается, что на мосту находится человек, угрожающий стрелять или взорвать мост. На место происшествия выехали правоохранительные органы, патрульные и следственная оперативная группа, уточняет RT.

«Интерфакс» передает со ссылкой на спикера нацполиции Украины Ярослава Тракало, что мужчина сделал несколько выстрелов и движение транспорта на этом участке перекрыто.

Ранее в пресс-службе метрополитена сообщили, что движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» приостановлено из-за сообщения о минировании, передает «РИА Новости».

23 августа неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

На Украине с 2012 года ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет.