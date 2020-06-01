В последнее время многие районы Китая начали возобновлять работу. Свет загорается в больших промышленных зданиях, в окнах магазинов и в других общественных местах. Он горит, свидетельствуя о том, что надежды людей никуда не исчезли. А надежда есть лишь тогда, когда знаешь, что выживешь. Сконцентрировать все силы на восстановлении уверенности — это то, что сейчас действительно необходимо делать. Данная идея должна стать основой при изучении текущих сложных проблем. В течение последующего периода наша политическая повестка должна быть сосредоточена на обеспечении средств к существованию и занятости людей.

Поддержка малых и средних предприятий сейчас важнее, чем когда-либо ранее. Предоставление кредитов, безусловно, необходимо. Но увеличение инвестиций в бизнес откладывать невозможно. С этой целью активно ведутся разработка различных видов новых финуслуг и преобразование существующих финансовых институтов.

Можно сказать, что нынешнее положение глобальной экономики — рецессия. И у этого процесса есть две основные особенности. Первая заключается в том, что в будущем экономика столкнётся с дальнейшим долгосрочным спадом, а вторая — в том, что с подобным спадом мы ещё не встречались. До начала эпидемии мировая экономика и экономика Китая в 2019 году уже демонстрировали тенденцию к снижению. С приходом коронавируса работа всей экономики вышла из колеи.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во вступительной речи на дистанционной весенней встрече МВФ и Всемирного банка сказала, что из-за новой эпидемии коронавирусной пневмонии мировая экономика скатится в отрицательный рост в 2020 году. Ожидается, что мир увидит худшие экономические последствия со времён Великой депрессии 30-х годов. Я с ней в этом согласен.

Нынешние меры стимулирования, принятые различными странами, по сути являются мерами защиты. Все они нацелены на безопасность рабочих и служащих, предприятий, банков и производственных сетей. Эти меры должны вселять в людей уверенность в том, что экономика в конечном итоге вернётся в нормальное русло и гражданам будет оказана помощь.

В частности, важно обеспечить снижение налогового обременения, а также различные дотации и субсидии. Необходимы временное освобождение от арендной платы, оказание материальной помощи, увеличение кредитов, снижение кредитных ставок и так далее. И, конечно, эффективная поддержка МСП. Малые и средние предприятия — это занятость. И ещё — социальная стабильность, важность которой невозможно переоценить.

Автор — директор Национального института исследования финансов и развития Китая

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