Пандемия COVID-19 — самый серьёзный кризис в сфере общественного здравоохранения, с которым столкнулось человечество в XXI веке. Сначала эпидемия вспыхнула в Китае, но закрытие очага распространения инфекции — города Ухань — и введение режима самоизоляции для всех граждан позволили взять под контроль распространение коронавируса в стране.

Китай дал миру время для начала противоэпидемических работ. Жаль, что глобальную вспышку эпидемии уже не остановить. Многие государства и регионы упустили шанс провести профилактику эпидемии, предпочтя показывать своё превосходство с помощью нападок и упрёков в адрес других.

В то время как китайское правительство бросило все силы на то, чтобы сдержать распространение эпидемии, политиканы из некоторых стран называли вирус «китайским» и осуждали КНР за лишение граждан прав, свобод и демократии «под предлогом борьбы с эпидемией», игнорируя при этом все заявления и рекомендации ВОЗ.

Когда Китай, заплатив огромную цену, дал миру эффективную модель борьбы с эпидемией, вновь выскочили политиканы — на этот раз с заявлениями о том, что КНР якобы «продвигает социалистический строй и собственный опыт управления», что разъедает режим либеральной демократии.

Вирус тем временем не замедлил своего распространения. Напротив, попытки опорочить Китай ввели в заблуждение жителей некоторых стран. В конечном итоге они всё же были вынуждены прибегнуть к противоэпидемическим мерам, использованным ранее в Китае: закрытию городов на карантин, всеобщей самоизоляции и прочему.

Ряд СМИ по-прежнему игнорирует реальное положение дел и со злорадством называет эпидемию в Китае «человеческой катастрофой». Односторонние и искажённые репортажи отражают их лицемерие и эгоизм. И чем влиятельнее эти СМИ, тем больший вред человечеству они наносят.

В итоге население некоторых стран с сомнением наблюдало за тем, как китайские граждане применяли такие профилактические меры, как ношение масок. Множество государств спрятало голову в песок и в обычном режиме проводило крупномасштабные общественные мероприятия, игры и концерты, не задумываясь о росте числа инфицированных.

С одной стороны, некоторые неустанно стремятся к беспристрастности и справедливости, с другой — не жалеют сил на взаимную борьбу.

Китай — пусть и огромной ценой — в целом уже взял под контроль эпидемию. И за оказанное нам содействие нужно ответить в ещё большем объёме. Мы не забудем, как различные страны передавали материальную помощь и искренние слова поддержки в критический для китайского народа период. Китай бескорыстно делился опытом борьбы с эпидемией, направлял опытные медицинские бригады в нуждающиеся страны, мобилизовал все производственные возможности. Перед лицом общей угрозы для человечества все страны должны сплотиться, объединить усилия и одержать победу над вирусом. Пусть свет доверия и сот­рудничества освещает будущее!

Автор — Посол КНР в России

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора