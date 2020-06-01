Режим ЧС снимают в границах моста через реку Зея в Благовещенске

В Благовещенске с 1 июня снимается режим ЧС, который действовал в границах моста через реку Зея. Решение об этом приняла городская комиссия по ЧС. Это связано с окончанием первоочередных и дополнительных аварийно-восстановительных работ на мосту. Окончательное заключение выдал проектный институт.

Как уточняет Амурская служба новостей, режим локального ЧС снимается с 20:00, а с 12:00 перестает действовать ограничение на движение автомобилей с максимальной массой более 10 т. Ограничение на автомобили массой свыше 25 т остается. Остальной транспорт может двигаться по мосту в обоих направлениях.

Режим ЧС был введен 27 апреля. С того дня специалисты изготовили и заменили дефектные плиты, отремонтировали балки и заасфальтировали проезжую часть. Ежедневный мониторинг состояния моста будет продолжен, несмотря на снятие режима ЧС.

Аварийно-восстановительные работы на мосту завершили раньше срока.