Движение по мосту через Зею в Благовещенске открыли раньше срока

На мосту через Зею в Благовещенске завершились аварийно-восстановительные работы. Было принято решение открыть движение по нему раньше запланированного срока.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас состояние моста оценивается как удовлетворительное. Рабочие отремонтировали два участка, на которых были выявлены дефекты, пишет Амурская Служба Новостей.

В рамках восстановительных работ мостостроители заменили плиты покрытия, отремонтировали балку несущей конструкции. Также была завершена укладка асфальта на 19-м пролете.

«Весь комплекс необходимых работ завершен в полном объеме. Это позволит нам продолжить эксплуатацию моста в штатном режиме по двум полосам», — объяснил первый заммэра города Олег Имамеев.

На мосту продолжится текущий ремонт. Он проводится в рамках содержания сооружения и не требует перекрытия.