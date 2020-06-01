Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки

Следователи предъявили обвинение мэру города Славгорода (Алтайский край) в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает YouTube-канал Следственного комитета России.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.

Чиновник, по данным следствия, 29 мая этого года получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из местных фирм. В обмен на крупную сумму глава муниципального образования помог предпринимателю стать поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключать соответствующие договора без необходимого конкурса.

«Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю», — добавили следователи.

В ходе допроса мэр также признался в других эпизодах получения взяток на общую сумму более 6 млн рублей.

Суд отправил обвиняемого под домашний арест. Решается вопрос о возбуждении дополнительных уголовных делопроизводств на основе признаний чиновника в других взятках. Расследование продолжается.

17 апреля и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова задержали с поличным при получении части взятки — 2 млн рублей. Позднее в СК заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».