Трехлетний ребенок погиб при падении из окна дома в Липецке

В Липецке в результате падения из окна на шестом этаже погиб трехлетний мальчик. По факту произошедшего следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 31 мая в многоквартирном доме на улице 60 лет СССР. Трехлетний мальчик упал с высоты шестого этажа, родители при этом находились дома, но пропажу ребенка обнаружили не сразу. Скорую малышу вызвали прохожие, пишет LipetskMedia.

Ребенка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Спасти его не удалось, мальчик умер в реанимации в результате множественных травм, не совместимых с жизнью.

По факту произошедшего СКР проводит проверку. После установления всех обстоятельств гибели ребенка будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В мае во Владивостоке вынесли приговор 37-летней женщине, которая выбросила из окна собственного ребенка. Мать отправили на принудительное лечение.