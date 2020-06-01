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Котяков назвал третий квартал 2020 года самым сложным для рынка труда в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В третьем квартале 2020 года будет наблюдаться рост числа безработных среди граждан, что сделает его наиболее сложным для российского рынка труда. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.

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«Исходя из макроэкономических параметров и прогнозов социально-экономического развития в Российской Федерации, мы понимаем, что наиболее сложным для нас будет, наверное, третий квартал. Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, при этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться», ― сказал он.

Также глава ведомства добавил, что в настоящее время в России насчитывается более 2 млн безработных, причем их количество постоянно растет.

Ранее, 27 мая, президент России Владимир Путин на совещании с правительством по состоянию рынка труда заявил о необходимости повышенного внимания к проблеме безработицы со стороны власти.

Глава государства призвал Министерство труда и социальной защиты России, а также глав регионов вникать в проблему каждого человека, особенно людей старшего возраста. Он отметил, что от эффективной работы Минтруда и местных властей в текущей кризисной ситуации зависит очень многое.

Также глава государства призвал уделить особое внимание трудоустройству выпускников вузов в текущих кризисных условиях: Министерство образования и науки и Министерство труда и социальной защиты должны создать механизм прямого взаимодействия выпускников с работодателями, используя портал «Работа в России».

13 мая Котяков отметил, что размер пособия по безработице зависит от стажа и от времени потери работы — до или после 1 марта. Если человек потерял работу после 1 марта, то размер его пособия составляет 12 130 рублей. При этом безработные, у которых есть несовершеннолетние дети, получат доплаты к пособию из расчета по 3 тыс. рублей на каждого ребенка.

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