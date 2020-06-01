Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 июня

В понедельник, 1 июня, в Москве прохладно и дождливо, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура днем составит +12...+14 градусов. Ночью ожидается похолодание до +7...+9.

Местами пройдет дождь. Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.

В связи с усилением ветра до 22:00 вторника 2 июня в Москве и области будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Накануне из-за сильных воздушных потоков в столице за сутки было повалено более 60 деревьев.

По данным портала «Метеоновости», в понедельник Московский регион будет находиться в зоне активного южного циклона. Магнитный фон сохранится спокойный. Метеозависимые и страдающие заболеваниями сердца и сосудов люди могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия.

29 мая научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал приход похолодания с температурными аномалиями ниже нормы в Москве минимум до среды, 3 июня. При этом специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о возвращении теплой погоды в столицу ближе к концу недели.