В МЧС рассказали о последствиях дождей в Подмосковье

Свыше 120 приусадебных участков и больше 20 дачных домов оказались подтоплены в Московской области из-за ливня. Об этом 31 мая ТАСС рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Пострадавшие участки находятся на территории шести муниципальных образований Подмосковья — Красногорска, Истры, Клина, Сергиева Посада, Можайска и Наро-Фоминска. По данным ведомства, подтопленными остаются 121 приусадебный участок, 25 дачных домов и один участок дороги, пишет агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе отметили, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 35 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. Воду откачивают с применением пожарной и инженерной техники. Кроме того, адресная помощь оказывается местным жителям, при необходимости проводится эвакуация, уточняет RT. Ситуация в настоящий момент находится под контролем, пишет «Москва 24».

Сильный ливень обрушился на Подмосковье в пятницу, 29 мая. Никто не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что ликвидацией подтопления в муниципалитетах занимаются все городские службы и специалисты МЧС.

Как отмечает РИАМО, заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в результате выпадения обильных осадков система сбора воды в Подмосковье оказалась перегружена. В течение трех часов на регион выпала 1,5-месячная норма осадков.

Власти Москвы также оценили последствия ливней в городе. Ветер и ливни повалили 96 деревьев, разбито 20 машин. Никто не пострадал. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства, всего на данный момент задействовано 470 бригад для устранения последствий непогоды, отмечает телеканал «360».

31 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что май 2020 года оказался самым влажным за историю метеонаблюдений в Москве.