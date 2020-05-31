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Почти 40 гаражей подтопило из-за дождя на северо-западе Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
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Около 40 гаражей подтоплены дождем в районе Митино на северо-западе Москвы. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил источник в экстренных службах.

«По адресу: Пятницкое шоссе, владение 52, в гаражно-строительном кооперативе «Митино-20» подтоплены около 40 гаражных боксов», — приводит ТАСС слова собеседника.

Ранее в этот же день в соцсетях опубликовали кадры последствий непогоды в Москве и области.

По имеющейся информации, в Москве из-за сильных порывов ветра упали более 10 деревьев. На улице Федосьино в Новопеределкино упавшее дерево повисло на проводах, а на Большой Черемушкинской упало на проезжую часть. Пострадавших в результате падения деревьев нет.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что май в 2020 году стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве, выпало почти три месячные нормы осадков.

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