Филадельфию охватили массовые беспорядки

Филадельфия охвачена массовыми беспорядками. В городе введен комендантский час до 06:00. Протестующие громят магазины и автомобили полиции, забирая из машин огнестрельное оружие. Спецназ применяет газовые гранаты против группировок. ФБР будет расследовать действия активистов движения «Антифа», которых часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков.