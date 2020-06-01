Уроженец Латвии Пельш объяснил свое решение жить в России

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии, где он родился.

В канун своего 53-летия 31 мая в интервью «Вечерней Москве» артист рассказал, что для него РФ более вариативная страна и жить где-то еще ему не хочется.

«Очень люблю Россию, не меньше, чем Латвию. Это две прекрасные страны. Просто Россия вариативнее в плане совершенно удивительных мест. Мне очень интересно еще поездить по России», — сказал Пельш.

Он отметил, что планирует застолбить еще несколько точек на карте России.

В декабря советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику России и Латвии.