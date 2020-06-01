Елена Воробей заразилась коронавирусом

Артистка Елена Воробей сделала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Об этом она рассказала в воскресенье, 31 мая, в Instagram.

По словам юмористки, о своем диагнозе она узнала три дня назад. Артистка пожаловалась на невозможность спать из-за мышечных болей, «как будто битами били». Свое состояние Воробей описала как «явно нестабильное», при этом подчеркнула, что ей уже полегче.

«Я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии, как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать», — написала она.

Артистка поблагодарила врачей, которые наблюдают за ее состоянием, посоветовала поклонникам обращаться к врачам при повышенной температуре и пить много жидкости.

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.