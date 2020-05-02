Актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусом

У народной артистки России Татьяны Васильевой, которая накануне почувствовала себя плохо и обратилась в больницу, диагностирована коронавирусная инфекция.

«Состояние так себе, у меня нашли этот вирус. Я была в больнице, в Первом меде, ночь провела там. Сейчас дома нахожусь. Выпустили, потому что не знали, а сегодня посмотрели, я выяснила, что со мной», — рассказала Васильева телеканалу «78» в субботу, 2 мая.

Накануне телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации Васильевой с коронавирусом. Позже в интервью Пятому каналу актриса рассказала, что у нее повысилась температура и появился кашель.

Татьяна Васильева работала в Театре сатиры, Театре имени Маяковского и театре «Школа современной пьесы». Широкому зрителю она известна по ролям в картинах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка» и многих других.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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