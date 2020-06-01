Правительство разрешит россиянам оплачивать ипотеку без участия банков

По информации «Известий», правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы, который разрешит россиянам оплачивать ипотеку без участия банков. Речь идет о поправках в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Им предлагается разрешить оплачивать ипотеку через уполномоченные для этих целей организации, а также специальное учреждение, созданное кабмином для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

«Предлагаемые изменения позволят лицам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направлять средства материнского капитала на погашение своих обязательств по заключенным с указанными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита. На основании изложенного правительством РФ поддерживается законопроект», — говорится в отзыве правительства, датированном 22 мая.

По данным «Известий», законопроект в ближайшее время может быть внесен в Госдуму.

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