В России ответили пожелавшему крымчанам смерти украинскому ведущему

Украинский телеведущий Остап Дроздов, пожелавший крымчанам и жителям Донбасса сдохнуть за выбор России, не может считаться здоровым человеком, заявил замглавы общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

31 мая Дроздов в эфире своего YouTube-канала выступил за тотальную блокаду Крыма и Донбасса и пожелал смерти местным жителям. По его мнению, торговля с ДНР и ЛНР — это «финансирование терроризма», а крымчанам нужно перекрыть воду, свет и «вообще всё».

«Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, всё русское, — он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемого украинского интегрального национализма», — цитирует чиновника «РИА Новости».

Форманчук отметил, что Дроздов не скрывает желчи и гордится своими радикальными взглядами. По его мнению, считать телеведущего журналистом нельзя, так как он не соответствует данной профессии.

Форманчук указал, что национализм Дроздова отрицает весь здравый смысл, из-за чего телеведущий не способен анализировать происходящее.

Кроме того, он напомнил, что Крым и так пережил всевозможные блокады.

Дроздов известен своими резкими и антироссийскими высказываниями. Не оставляет он без оскорблений и сограждан, которые говорят на русском языке или выступают за сближение с Москвой. Ранее он уже называл жителей Донбасса животными, а 26 мая Дроздов оскорбил украинцев, назвав их паскудными и орусевшими.