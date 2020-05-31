Военный эксперт оценил испытания украинской ракеты «Нептун»

Отечественные ракеты имеют значительно большую дальность, чем украинские, заявил в воскресенье, 31 мая, в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Конечно, определенная угроза существует, потому что противокорабельная ракета — это серьезная опасность. Они могут наносить удары даже по военным кораблям ВМФ России. Придется поднимать меры по парированию таких угроз — обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда», — отметил он.

По словам Сивкова, «Нептун» является версией старой советской ракеты Х-35, а по основным характеристикам она также напоминает американский «Гарпун».

Военный аналитик подробно рассказал о возможностях украинского оружия, сравнив его характеристики с российским и американским.

«У России сейчас есть модификации ракет, имеющих дальность примерно в 2–2,5 раза больше, чем те, что имеются на Украине», — добавил он.

Накануне глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Отмечается, что заряды практически одновременно уничтожили две цели на разном расстоянии. Стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды.

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая — в 110 км.

В прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов грозил «уничтожить» противокорабельными ракетами «Нептун» Крымский мост.