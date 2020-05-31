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В Госдуме испытания украинских ракет назвали запугиванием крымчан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Разочаровавшись в эффективности западных санкций против России, Украина перешла к тактике запугивания крымчан своими вооружениями, заявил в воскресенье, 31 мая, депутат Госдумы Руслан Бальбек.

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По его словам, Украина до сих пор думает о силовом возвращении Крыма и работает над совершенствованием наступательного вооружения.

«Проведение испытаний крылатых ракет в то время, когда Киев говорит о миролюбии и заботе о своих якобы гражданах, проживающих в Крыму, — это наглая ложь и беспардонный цинизм. Это тактика запугивания крымчан, мол, смотрите, наши ракеты и до Крымского моста долетят, и до промышленных и стратегических объектов полуострова», — приводит его слова «РИА Новости».

Бальбек при этом отметил, что российские войска могут обнаружить и уничтожить любую цель, представляющую опасность для полуострова.

Накануне глава конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Отмечается, что заряды практически одновременно уничтожили две цели на разном расстоянии. Стрельба велась по двум объектам в Черном море с интервалом в две секунды.

Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки «Нептуна», а вторая — в 110 км.

В прошлом году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов грозил «уничтожить» противокорабельными ракетами «Нептун» Крымский мост.

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