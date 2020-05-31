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Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Москве в воскресенье, 31 мая, ожидается переменная облачность, дождь с грозой и до +13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха будет колебаться в пределах 11–13 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +6...+8, а местами пройдет сильный дождь с грозой. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 18 м/с, ночью скорость потоков воздуха увеличится до 7–12 м/с. Относительная влажность воздуха — около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.

В Подмосковье в воскресенье воздух прогреется от +10 до +15 градусов. Ночью в регионе ожидается похолодание до +3.

По данным портала «Метеоновости», в воскресенье Московский регион будет находиться в зоне активного атмосферного фронта, а атмосферное давление понизится и будет находиться в пределах нормы с отдельными периодами неустойчивости. Отмечается, что такие погодные условия крайне неблагоприятны для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

Причиной сложившихся погодных условий в Москве и области стал циклон, который пришел с Черного моря. В связи с нестабильной метеорологической обстановкой в Московском регионе с пятницы 29 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Накануне столичный главк МЧС продлил предупреждение о непогоде для москвичей с 17:00 30 мая до 09:00 31 мая.

Кроме того, в воскресенье, 31 мая, в столице ожидается выпадение месячной нормы осадков — до 52 мм. По этой причине май 2020 года может стать самым дождливым за последние 200 лет.

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