NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

NASA на основании данных со спутников показало масштабы глобальной климатической катастрофы, связанной с таянием льдов в Антарктиде.

Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды.

На кадрах изображено, как изменилась ледяная поверхность за последние 16 лет.

Выяснилось, что таяние ледников привело к повышению уровня мирового океана на 14 мм. Это почти треть от общего уровня подъема воды в океанах за указанный период.

Ученые указали, что из-за изменений климата в Антарктиде ежегодно тает около 120 гигатонн льда, а в Гренландии — порядка 200 гигатонн.

11 апреля международная группа ученых рассказала, кто станет первыми жертвами климатической катастрофы. Пор мнению специалистов, при негативном развитии событий, экосистему океана ждет коллапс уже в нынешнем десятилетии, а в 2040-x годах катастрофа охватит и жителей суши.