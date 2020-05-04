Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

Песня бывших участников The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра, никогда ранее не издававшаяся, выставлена на аукцион в Британии.

Композиция под названием Angel in Disguise была написана Маккартни. Над ее записью также работал Старр. Песня должна была войти в 10-й сольный альбом Старра Time Takes Time (1992), но музыкант передумал ее туда включать.

Кассета с записью долгое время находилась в коллекции британца Тони Принса.

На ней содержатся две версии Angel in Disguise. Первая с вокалом Маккартни в сопровождении фортепиано и драм-машины и более полный вариант с вокалом Ринго Старра, бэк-вокалом и усиленным звучанием инструментов.

Как пишет 4 мая ТАСС, с молотка композицию пустят на торговой площадке аукционного дома Omega Auctions 19 мая.

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