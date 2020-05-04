Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России

Российский сценарий распространения коронавирусной инфекции не похож на итальянский. Такую оценку эпидемии 3 мая дал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что в Италии коронавирус распространялся регионально, поскольку на севере страны эпидемиологическая ситуация была более тяжелой, чем на юге.

При этом в России эпицентр заражения находится в столице. По мнению медика, уникальность ситуации в России состоит в том, что московские власти вовремя предприняли меры предосторожности, в частности, въездной контроль, и предотвратили распространение коронавируса по стране.

«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — заявил Проценко.

Ранее российский врач Александр Семенов связал большое количество зараженных коронавирусом в Италии с несвоевременно принятыми мерами властей для борьбы с COVID-19.

В России выявлено более 134,6 тыс. заболевших коронавирусом, умерли свыше 1,3 тыс. пациентов, выздоровели свыше 16,6 тыс.

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