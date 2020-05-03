Прямой эфир

В Сети появилось видео с тарахтящим как ЗИЛ медведем

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео с урчащим медведем. Некоторые пользователи сравнили издаваемые животным звуки с работой двигателя ЗИЛа, пишет 3 мая РЕН ТВ.

На кадрах хозяин медведя рассказывал о настроении животного и отметил, что хотя мишке уже и пять лет, он по-прежнему сосет лапу. В данном случае — руку хозяина. При этом животное издавало забавные звуки, которые некоторые пользователи сравнили с груженным щебнем ЗИЛом, который въезжает в гору.

«Обороты ровно держит, провалов нет. Остальные системы, видно, тоже в норме», — написал один из комментаторов.

«Дизельный медведь. Но работает почему-то на яблоках», — пошутил другой.

«Чем медведь отличается от кота? - частотой оборотов», — добавил еще один пользователь.

Всего за несколько недель ролик набрал более 1 млн просмотров на YouTube.

В феврале сообщалось, что пес — поклонник морской пены стал звездой интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети стало популярным видео с забравшейся по стене овчаркой
Очень пухлая ехидна выжила в ДТП и стала звездой Сети

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020