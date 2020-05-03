В Сети появилось видео с тарахтящим как ЗИЛ медведем

В Сети появилось видео с урчащим медведем. Некоторые пользователи сравнили издаваемые животным звуки с работой двигателя ЗИЛа, пишет 3 мая РЕН ТВ.

На кадрах хозяин медведя рассказывал о настроении животного и отметил, что хотя мишке уже и пять лет, он по-прежнему сосет лапу. В данном случае — руку хозяина. При этом животное издавало забавные звуки, которые некоторые пользователи сравнили с груженным щебнем ЗИЛом, который въезжает в гору.

«Обороты ровно держит, провалов нет. Остальные системы, видно, тоже в норме», — написал один из комментаторов.

«Дизельный медведь. Но работает почему-то на яблоках», — пошутил другой.

«Чем медведь отличается от кота? - частотой оборотов», — добавил еще один пользователь.

Всего за несколько недель ролик набрал более 1 млн просмотров на YouTube.

В феврале сообщалось, что пес — поклонник морской пены стал звездой интернета.