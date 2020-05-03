Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Петербурге в первые дни мая родились три двойни
Общество
Росгвардия подключила беспилотники для выявления нарушений самоизоляции в Москве
Общество
Очевидцы сообщили о пожаре в Балашихе
Общество
Голосовой помощник начал консультировать москвичей по выдаче пропусков
Общество
Врач объяснил необходимость медицинской маски при пандемии COVID-19

Уголовное дело возбудили из-за избиения жителя Арзамаса мужчиной и подростками

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц» по факту избиения мужчины в городе Арзамас. Такую информацию в воскресенье, 3 мая, передает пресс-служба Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Сообщается, что инцидент произошел 30 апреля около дома на улице Мира. Трое злоумышленников, в том числе 25-летний мужчина и двое 16-летних подростков, жестоко избили местного жителя. После случившегося пострадавшего 32-летнего мужчину доставили в больницу.

«2 мая 2020 года факт совершения избиение был обнародован в средствах массовой информации, в связи с чем, следственные органы СК России по Нижегородской области незамедлительно организовали проведение доследственной проверки. В тесном взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по г. Арзамасу были установлены лица, причастные к совершению данного преступления», ― отметили следователи.

Правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых. Еще один из них ― несовершеннолетний, в настоящий момент находится в розыске.

По данным следствия, мотивом нападения послужил незначительный конфликт между пострадавшим и 25-летним нападавшим. Расследование уголовного дела продолжается.

30 апреля чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых ранее заподозрили в попытке поджога леса, избили местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК возбудил дело после жестокого избиения ребенка в Оренбуржье
В Подмосковье задержали напавшего с ножом на полицейских мужчину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020