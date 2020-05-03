Уголовное дело возбудили из-за избиения жителя Арзамаса мужчиной и подростками

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц» по факту избиения мужчины в городе Арзамас. Такую информацию в воскресенье, 3 мая, передает пресс-служба Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Сообщается, что инцидент произошел 30 апреля около дома на улице Мира. Трое злоумышленников, в том числе 25-летний мужчина и двое 16-летних подростков, жестоко избили местного жителя. После случившегося пострадавшего 32-летнего мужчину доставили в больницу.

«2 мая 2020 года факт совершения избиение был обнародован в средствах массовой информации, в связи с чем, следственные органы СК России по Нижегородской области незамедлительно организовали проведение доследственной проверки. В тесном взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по г. Арзамасу были установлены лица, причастные к совершению данного преступления», ― отметили следователи.

Правоохранителям удалось задержать двоих подозреваемых. Еще один из них ― несовершеннолетний, в настоящий момент находится в розыске.

По данным следствия, мотивом нападения послужил незначительный конфликт между пострадавшим и 25-летним нападавшим. Расследование уголовного дела продолжается.

30 апреля чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых ранее заподозрили в попытке поджога леса, избили местные жители.