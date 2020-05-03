Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин продолжит работу в условиях ограничений
Общество
Росгвардия подключила беспилотники для выявления нарушений самоизоляции в Москве
Общество
Песков допустил корректировку нацпроектов на фоне эпидемии коронавируса
Общество
Голосовой помощник начал консультировать москвичей по выдаче пропусков
Общество
Врач объяснил необходимость медицинской маски при пандемии COVID-19

Охранник угнал машину за 2,4 млн рублей из женского монастыря в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве сотрудник ЧОП угнал автомобиль из Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как стало известно, инцидент произошел накануне. С заявлением об угоне в полицию обратилась помощница настоятельницы обители.

«Второго мая в полицию поступило заявление от женщины 1949 года рождения о краже автомашины Nissan Pathfinder. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», — цитирует «РИА Новости» сообщение правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск машины и угонщика. По данным стражей порядка, пропавший автомобиль стоит 2,4 млн рублей.

29 апреля в распоряжении «Известий» оказался пресс-релиз рейтинга самых угоняемых автомобилей в России по итогам 2019 года, составленного экспертами «АльфаСтрахование».

Согласно статистике, первое место в списке занял американский внедорожник Cadillac Escalade с частотою угонов в стране — 1,39%. Второе место занял седан Toyota Camry с 0,64%, а на третьем месте находится кроссовер Land Rover Freelander — 0,58%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авторитейл потерял в апреле 280 млрд рублей выручки из-за пандемии
В Москве неизвестный с пистолетом похитил из аптеки 100 рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020