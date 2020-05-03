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В Новокузнецке нашли пропавших школьниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Две пропавшие 12-летние девочки найдены живыми в Новокузнецке. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает пресс-служба регионального главка МВД .

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины их исчезновения.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий школьницы были найдены в Новокузнецком районе. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства произошедшего», — отметили правоохранители.

О пропаже девочек стало известно ранее, в воскресенье. Сообщалось, что они самостоятельно покинули социальное учреждение 30 апреля. С тех пор о них ничего не было известно.

11 апреля в отдел полиции № 10 «Советский» Новосибирска обратилась мать восьмилетнего мальчика с заявлением о пропаже ребенка. Он потерялся во время прогулки. 12 апреля ребенок был обнаружен в соседнем городе Бердске, где прятался в одном из местных магазинов.

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