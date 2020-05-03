Число инфицированных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тыс.

В Польше новой коронавирусной инфекцией заболели уже 13 693 человек. За минувшие сутки было подтверждено 318 новых случаев. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает минздрав страны в своем Twitter.

Также стало известно, что жертвами заболевания COVID-19 в Польше стали 678 человек.

Распространение нового типа коронавируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря в китайском городе Ухань. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его пандемию.

На сегодняшний день, по данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, выздоровели ― более 1,1 млн, умерли ― 244 989.

Больше всего инфицированных, по данным бюро, обнаружено в США ― 1 160 996, наименьшее количество зараженных ― один, выявлено в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелоне.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.