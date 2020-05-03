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С 6 мая в Тюменской области введут масочный режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На территории Тюменской области с 6 мая вводится масочный режим. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

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«Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения», ― говорится в сообщении.

По данным на 3 мая, в Тюменской области выявлено 495 случаев заражения коронавирусом, из которых 37 ― за последние сутки. 184 человека выздоровели, и три человека умерли. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии. В стационарах находятся восемь детей.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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