В Иране зафиксировали рекордно низкое число жертв COVID-19

За минувшие сутки в Иране зафиксировано менее полусотни летальных исходов от COVID-19, такой показатель в стране зарегистрирован впервые почти за два месяца. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.

«За сутки скончались 47 человек, впервые за 55 дней статистика показывает меньше 50 жертв. Всего же от коронавируса скончались 6 203 зараженных», — сказал он.

В Иране за последние 24 часа выявили 976 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала вспышки заболевания в стране количество зараженных достигло 97 424. Из больниц выписаны 78 422 пациента.

В последний раз за сутки менее 50 человек в Иране умерли 9 марта. В тот день погибли 43 человека, а затем в стране начался резкий рост числа жертв.

27 апреля число заразившихся коронавирусом в исламской республике впервые с 21 марта не превысило тысячу, выявили 991 случай инфицирования.

20 апреля власти Ирана сняли карантинные ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавирусной инфекции. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Людям по-прежнему предписано соблюдать дистанцию, а рестораны, театры и бассейны всё еще закрыты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — более 1,1 млн.