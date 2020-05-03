Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин продолжит работу в условиях ограничений
Мир
Лукашенко не будет отменять парад на 9 Мая из-за коронавируса
Общество
Росгвардия подключила беспилотники для выявления нарушений самоизоляции в Москве
Общество
Песков допустил корректировку нацпроектов на фоне эпидемии коронавируса
Происшествия
СМИ сообщили о нападении жителя Подмосковья на двух полицейских
Мир
В Испании за сутки 164 человека скончались от коронавируса
Сюжет:

В Иране зафиксировали рекордно низкое число жертв COVID-19

0
Фото: REUTERS/WANA/Ali Khana
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в Иране зафиксировано менее полусотни летальных исходов от COVID-19, такой показатель в стране зарегистрирован впервые почти за два месяца. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.

Отменный курс: как и почему Иран решил ослабить карантин
В стране свыше 71 тыс. заразившихся COVID-19, но власти открывают магазины и мастерские

«За сутки скончались 47 человек, впервые за 55 дней статистика показывает меньше 50 жертв. Всего же от коронавируса скончались 6 203 зараженных», — сказал он.

В Иране за последние 24 часа выявили 976 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала вспышки заболевания в стране количество зараженных достигло 97 424. Из больниц выписаны 78 422 пациента.

В последний раз за сутки менее 50 человек в Иране умерли 9 марта. В тот день погибли 43 человека, а затем в стране начался резкий рост числа жертв.

27 апреля число заразившихся коронавирусом в исламской республике впервые с 21 марта не превысило тысячу, выявили 991 случай инфицирования.

20 апреля власти Ирана сняли карантинные ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавирусной инфекции. С 11 апреля во всех провинциях, кроме столицы Тегерана, вновь работают магазины, заводы, возобновлено междугороднее сообщение. Людям по-прежнему предписано соблюдать дистанцию, а рестораны, театры и бассейны всё еще закрыты.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — более 1,1 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Роухани обсудили борьбу с коронавирусом
Трамп заявил о готовности США предоставить аппараты ИВЛ Ирану

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020