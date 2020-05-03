Антироссийские санкции являются бесполезными в условиях кризиса из-за коронавируса и их необходимо отменить. Об этом 3 мая заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — приводит его слова Tagesspiegel.

По мнению Шредера, ситуация на востоке Украины изменится в том случае, если Украина станет федеративным государстве, в котором восточная ее часть получит «больше автономии».

Антироссийские санкции были введены странами Запада в 2014 году на фоне начала гражданского конфликта на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота, а Киев начал против них военную операцию.

Тем не менее, ответственность за произошедшее Украина, ЕС и США возложили на Москву. РФ неоднократно указывала, что не является стороной конфликта, и выступила в качестве посредника между ополченцами и Киевом в формате «нормандской четверки».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина не признает результатов голосования и считает полуостров своей территорией. Вместе с тем в Кремле неоднократно заявляли, что процедура голосования прошла согласно всем аспектам международного права и вопрос принадлежности Крыма закрыт.