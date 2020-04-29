Евросоюзу предложили подумать о «гибких» санкциях против России

ЕС стоит пересмотреть свой подход в духе «всё или ничего» к санкциям против России. Такой призыв содержится в докладе Международной антикризисной группы, пишет 28 апреля Euractiv.

Так, директор программы Европы и Центральной Азии Ольга Оликер отметила, что жесткие санкции не меняют «поведение» Москвы, поэтому стоит задуматься о снятии ряда ограничений.

Однако в обмен авторы доклада требуют от России «прогресса в украинском вопросе». При этом, если Москва «откатит такой шаг», то и ЕС отменит послабления.

«Москва считает, что она сделала всё возможное для реализации Минских соглашений и всё теперь зависит от Украины. Следовательно, Москва полагает, что санкции не снимут никогда», — заявила Оликер.

Авторы доклада предлагают вернуть России допуск на некоторые рынки капитала или возможность покупать ряд технологий в нефтяном секторе. Условием этого должно быть соблюдение режима перемирия со стороны ополченцев в Донбассе, а также допуск наблюдателей.

В документе отмечается, что эти послабления показали бы России, что отмена санкций возможна. В то же время, авторы опасаются, что после снятия ограничений страны ЕС уже не найдут в себе единства ввести их снова, если ситуация в Донбассе ухудшится.

Антироссийские санкции были введены странами Запада в 2014 году на фоне начала гражданского конфликта на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тогда жители Донбасса отказались признавать итоги госпереворота, а Киев начал против них военную операцию.

Тем не менее, ответственность за произошедшее Украина, ЕС и США возложили на Москву. РФ неоднократно указывала, что не является стороной конфликта, и выступила в качестве посредника между ополченцами и Киевом в формате «нормандской четверки».

Крым же вернулся в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали за это.