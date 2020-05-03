В Узбекистане число инфицированных коронавирусом достигло 2127

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2127. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«По состоянию на 3 мая 2020 года 10:00 (8:00 мск. ― Ред.) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2127», ― цитирует его «РИА Новости».

7 марта в Узбекистане была зарегистрирована первая смерть от COVID-19. Умерла 72-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом .

С 16 марта власти страны приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. C 27 марта остановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, однако перевозка грузов разрешена.

С 30 марта по 20 апреля не работают аэропорты Узбекистана, приостановлено любое авиасообщение. Движение автотранспорта внутри страны можно осуществлять только по специальным разрешениям. С 1 апреля в Ташкенте и в других регионах ввели режим самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.