Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России провели более 4 млн тестов на коронавирус
Мир
В Узбекистане число инфицированных коронавирусом достигло 2127
Общество
Воробьев заверил в наличии масок в подмосковных аптеках
Общество
В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом
Общество
В Минюсте России предложили участвовать в заседаниях суда из дома
Происшествия
Площадь пожаров в Хабаровском крае за 24 часа уменьшилась в два раза
Сюжет:

В Узбекистане число инфицированных коронавирусом достигло 2127

0
Фото: Global Look Press/Zafar Khalilov/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 2127. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Отвары из отравы: мир наводняют фейки о лекарствах от COVID-19
Ученым приходится развенчивать опасные гипотезы, которые озвучивают даже президенты

«По состоянию на 3 мая 2020 года 10:00 (8:00 мск. ― Ред.) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2127», ― цитирует его «РИА Новости».

7 марта в Узбекистане была зарегистрирована первая смерть от COVID-19. Умерла 72-летняя пациентка, заразившаяся коронавирусом .

С 16 марта власти страны приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. C 27 марта остановлено пассажирское транспортное сообщение между областями страны, однако перевозка грузов разрешена.

С 30 марта по 20 апреля не работают аэропорты Узбекистана, приостановлено любое авиасообщение. Движение автотранспорта внутри страны можно осуществлять только по специальным разрешениям. С 1 апреля в Ташкенте и в других регионах ввели режим самоизоляции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москву прибыл самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана
Российские тесты на коронавирус помогли выявить больных в нескольких странах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020