Сценарист «Детских игр» Джон Лафия покончил с собой

В Лос-Анджелесе сценарист оригинального фильма ужасов «Детские игры» Джон Лафия совершил самоубийство на 64-м году жизни. Об этом 2 мая сообщило издание Variety.

Отмечается, что трагедия произошла еще 29 апреля.

«Мы опустошены, узнав о кончине нашего друга Джона Лафии. Он был важной частью семьи Чаки с самого начала. Он был соавтором оригинального сценария «Детских игр» <...> и снял «Детские игры 2» — самый любимый фильм поклонников серии», — заявил режиссер и сценарист Дон Манчини.

Кроме того, Лафия был привлечен к работе над последней частью франшизы о кукле Чаки, которая вышла в 2019 году.

Джон Лафия родился в 1957 году и получил степень бакалавра в области кино и телевидения в Калифорнийском университете. За свою работу над «Детскими играми» он в 1990 году был номинирован на американскую кинопремию «Сатурн».