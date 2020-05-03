Стали известны подробности о выпавших из окна в Москве детях

Пятый канал узнал подробности о детях, выпавших 2 мая из окна многоэтажки в Москве.

Инцидент произошел на улице Талалихина. Мальчики девяти и десяти лет выпали из окна 11-го этажа и разбились насмерть. По данным телеканала, в квартире в это время находились их мама и бабушка.

На месте происшествия работают следователи. Основная версия случившегося — несчастный случай. По данным некоторых СМИ, один из мальчиков участвовал в популярной развлекательной передаче на Первом канале. Также дети занимались танцами, пишет «РИА Новости». Окружающие не замечали у них каких-либо депрессивных расстройств.

15 апреля в Майкопе трехлетний ребенок выпал с балкона многоэтажного дома. От полученных травм ребенок умер на месте.