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В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства субъекта в субботу, 2 мая.

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Так, карантин ввели в селе Починки в Починковском районе, городском округе города Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино в Павловском районе, городе Кулебаки и кулебакском рабочем поселке Гремячево, а также в рабочем поселке Мухтолово в Ардатовском районе.

По словам Никитина, почти во всех этих населенных пунктах работают важные для области предприятия и организации. «Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.

Согласно тексту постановлений, карантин будет действовать до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага коронавируса. Кроме того, там утверждены планы по организации выполнения ограничительных, противоэпидемических, лечебно-профилактических и профилактических мероприятий.

30 апреля Никитин рассказал об ужесточении правил поездок на дачу в области. По его словам, жители должны будут предоставить документы, подтверждающие право собственности да дачу.

В регионе можно выезжать за город и обратно не более двух раз в неделю. Количество поездок на транспорте в магазин, аптеку и к родственникам ограничивается одним разом в сутки. Пропуск на работу можно оформить не чаще двух раз в неделю.

Ранее нижегородские власти ужесточили порядок въезда в область. Попасть туда можно при наличии экстренного рабочего пропуска и местной прописки. Гражданам, которые будут въезжать без пропуска, придется отправиться на карантин.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, число случаев коронавируса в Нижегородской области составляет 2 443.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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