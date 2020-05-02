Эксперт увязал банковский кризис в Азербайджане с действиями ЦБ

Действия Центробанка Азербайджана могут привести к тяжелым последствиям. Азербайждан — нефтяная страна, которая осталась без сверхдоходов от нефти из-за падения цен на нефть и пандемии, заявил 2 мая руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

Он уточнил, что в настоящее время почти все банки в мире, включая Международный валютный фонд (МВФ), выделили поддержку банковскому сектору, сохранив таким образом видимость стабильности.

«В Азербайджане более 20-и лет главой ЦБ является один и тот же руководитель: Эльман Рустамов», — отметил Деев и добавил, чтоожидали близкой отставки Рустамова, однако неожиданно для экспертов он был переизбран на новый срок. «Это спровоцировало внутренние конфликты между элитами в стране», — подчеркивает Деев.

«Банкиры не ожидали того что он останется и могли допускать личные конфликты с главой ЦБ по этой причине. В результате глава ЦБ судя по всему использовал ситуацию для разрешения личных конфликтов, накопившихся перед его уходом», — объяснил эксперт.

По его словам, в начале прошлой недели, 27 апреля, ЦБ Азербайджана неожиданно ввел временную администрацию в четыре (AGBank, NBC Bank, Amrahbank & Atabank) из 26 банков страны и приостановил их работу. На следующий день регулятор забрал лицензии у Amrah и Atabank. Как отмечали СМИ, эти банки испытывали проблемы с ликвидностью уже год.

«Лишение их лицензий не вызвало удивление, удивление вызвали проблемы оставшихся двух банков — AGBank & NBC Bank, у которых не было проблем до этого момента. Отзыв лицензий у двух банков немедленно вызвал протесты среди населения, и сотрудников банка «вышедших на улицы», что потребовало публичной реакции главы ЦБ и экстренных интервью», — рассказал руководитель аналитического департамента Amarkets .

Ранее 30 апреля Сотрудники AG Bank написали коллективное письмо к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и вице-президенту страны Мехрибан Алиевой. Они уточнили, что в настоящий момент более 30 тыс. держателей карт в Азербайджане не имеют доступа к собственным средствам.