Белый дом не пустил главного инфекциониста США в конгресс

Белый дом запретил главному инфекционисту США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе. Комитет по ассигнованиям хотел, чтобы врач выступил на слушаниях, которые посвящены действиям властей в борьбе с распространением нового коронавируса. В администрации президента США объяснили отказ тем, что доктор Фаучи занят на передовой этой борьбы. Отправлять на слушания тех, кто работает над решением проблемы COVID-19, нецелесообразно.