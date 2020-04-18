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Трамп дал новый прогноз по погибшим в США от коронавируса

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Трамп дал новый прогноз по погибшим в США от коронавируса. Президент заявил о возможной смерти 60–65 тыс. человек. Ранее Трамп заявлял от 100 до 200 тыс. умерших, такие цифры называли и несколько специалистов Белого дома. В случае бездействия COVID-19 мог унести жизни 2,2 млн американцев.

«Я думаю, что школы скоро будут открыты. Думаю, что многие губернаторы уже говорят об этом. Но мы должны продолжать заботиться о наших пожилых гражданах, потому что мы узнали много об этой болезни», — заявил президент США.

США начали расследование обстоятельств начала пандемии. Трамп заявил, что не удовлетворен шагами КНР в борьбе с вирусом.

Сейчас в Штатах чуть больше 700 тыс. зараженных. Почти 37 тыс. человек погибли.

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