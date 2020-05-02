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Более 3,35 млн человек в мире заразились коронавирусом

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Более 3,35 млн человек заражены коронавирусом. 239 тыс. пациентов умерли. 1,1 млн заболевших — граждане Соединённых Штатов, треть из них — жители штата Нью-Йорк. Почти 65 тыс. американцев погибли, около 160 тыс. выздоровели. Президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв не превысит 100 тыс.

COVID-19 заразились 213 тыс. жителей Испании, за сутки зафиксировано около 2 тыс. новых случаев — подобные показатели фиксировали всю эту неделю, кроме 29 апреля. Жертвами пандемии стали 24 тыс. пациентов.

207 тыс. человек инфицированы в Италии 28 тыс. итальянцев скончались.

В Великобритании — 178 тыс. заболевших, 27,5 тыс. британцев стали жертвами коронавируса.

Замыкает пятёрку Франция. В стране 167 тыс. заражённых, 24,5 тысяч из них скончались.

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