Вестибюли еще 45 станций метро Москвы закроют с 3 мая. В обновленный список войдут: «Свиблово», «Ботанический сад», «Маяковская», «Курская». У каждой из них закроются только некоторые выходы. Станции будут работать, но выйти в город получится только через соседние вестибюли. Нагрузка на этих остановках снизилась в разы из-за пандемии.