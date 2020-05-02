Москва увеличила количество тестов на коронавирусную инфекцию

Москва резко увеличила количество тестов на COVID-19. Выявляемость инфекции выросла почти вдвое. По этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры.

От общего числа жителей Москвы заболевших около 2%. Это минимальное значение среди мегаполисов, охваченных пандемией. Объём экспресс-тестов в столице за неделю вырос в 10 раз.