Центральная Европа столкнулась с сильнейшей засухой за последние 500 лет

Газета The Times сообщила, что Европа столкнулась с сильнейшей засухой за 500 лет. В регионе сильная нехватка воды из-за низкого уровня осадков.

В Германии в апреле выпало всего 5% от среднего количества осадков. Серьёзная засуха на севере и востоке Чехии.

Усугубила ситуацию тёплая и сухая зима. Последний раз регион так страдал от нехватки воды в 1540-м. Тогда погибла озёрная рыба, Рейн пересох.