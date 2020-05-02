В Москве скончался замначальника полиции района Перово Каха Смоян

В Москве в возрасте 42-х лет скончался замначальника полиции по оперативной работе ОМВД России по району Перово подполковник полиции Смоян Каха Сергеевич. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД России в субботу, 2 мая.

Отмечается, что 20 апреля он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, где врачи боролись за его жизнь. Ночью в субботу он скончался.

«Светлая память о подполковнике полиции навсегда останется с нами, его товарищами, сослуживцами и коллегами», — сказано в сообщении.

За время службы Смоян прошел путь от рядового милиции до подполковника полиции. С 2005 года проходил службу на различных должностях служб и подразделений уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве.

В должности замначальника районной полиции работал с 2017 года.