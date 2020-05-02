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Скончалась вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Канаде в возрасте 93 лет умерла Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова Тихона Николаевича (по ветви «Михайловичи») — родного племянника Николая II. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к семье.

Причина смерти не уточняется.

Ольга Николаевна русский общественный деятель, почетный академик Российской академии художеств (2005), автор множества публикаций в зарубежной и российской прессе, член Союза писателей России.

Она родилась 20 сентября 1926 года в Югославии в семье русских эмигрантов. Окончила Мариинский Донской институт благородных девиц. В годы Второй мировой войны была интернирована в Германию, а впоследствии переехала в Южную Америку, где получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях, отмечается на сайте Благотворительного фонда имени княгини Ольги Александровны.

В 1991 году вместе со своим супругом Тихоном Николаевичем организовала благотворительный фонд «Программа помощи России» имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны, своей свекрови.

После смерти мужа в 1993 году возглавила деятельность фонда.

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