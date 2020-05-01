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Скончался старейший актер Театра имени Вахтангова

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Фото: kino-teatr.ru
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На 97-м году жизни в Москве скончался старейший актер Театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-служба театра.

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«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», —говорится в сообщении на его сайте.

Как отметила пресс-служба театра, несмотря на серьезное заболевание, Федоров почти до конца своих дней выходил на сцену. Он играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи» Г. Кановича (Рабби Авиэзер) и «Последние луны» Ф. Гордона и Г. Мюллера (Обитатель пансиона).

Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года. В 1945 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Его сокурсниками были Владимир Этуш, Яков Смоленский, Нина Архипова, Геннадий Юдин.

В июле 1941 года как участник трудового фронта вместе со своими однокурсниками он был отправлен под Смоленск рыть противотанковые траншеи. Награжден медалью «За оборону Москвы». После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, где проработал всю жизнь.

Среди образов, созданных актером, — Драгич («Олеко Дундич»), Жора Кротов («Город на заре»), Актер-королева («Гамлет») и многие другие.

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