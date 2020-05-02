Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Американский актер Сэм Ллойд умер в возрасте 56 лет от неоперабельной опухоли мозга, пишет TMZ.

По данным портала, артист скончался 1 мая. В 2019 году, вскоре после появления в семье Ллойда первенца, у актера обнаружили опухоль мозга, которая затем метастазировала в легкие и печень.

«По-настоящему добрый, хороший парень. По нему будут скучать очень многие», — отметил создатель «Клиники» Билл Лоуренс.

Ллойд наиболее известен по роли юриста Тэда в сериале «Клиника». Также сыграл в таких сериалах, как «Бесстыжие», «Отчаянные домохозяйки», «Американская семейка», и в фильмах «Галактический квест», «Маменькин сынок».