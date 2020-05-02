Военные США застрелили мирного жителя в Сирии

Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.

По данным агентства, мужчина ехал на машине по автотрассе рядом с нефтяным месторождением Конико и свернул с главной дороги. Американцы открыли огонь. От полученных ранений сириец скончался.

Военные США находятся на территории Сирии без разрешения властей страны и без санкции ООН. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон в захвате нефтяных месторождений. При этом сами американцы не скрывают, что их цель — нефть. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что не передаст контроль над месторождениями сирийской стороне.

При этом американские военные нередко становятся виновниками гибели мирных местных жителей. В феврале американцы открыли огонь по жителям пригорода Камышлы, в результате чего погиб подросток. Местные жители закидали солдат камнями, разрешить ситуацию смогли только представители РФ.