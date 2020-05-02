Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Раскрыты подробности первого за три недели появления Ким Чен Ына
Общество
Врач рассказал о коварстве бессимптомного течения коронавируса
Общество
В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки
Мир
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Мир
В США разрешили использовать препарат от Эболы для лечения COVID-19

Военные США застрелили мирного жителя в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные США застрелили мирного сирийца в провинции Дейр-эз-Зор, пишет 2 мая САНА.

Прекращай, оружие: участников крупнейших конфликтов вновь призвали к перемирию
Пандемия вряд ли заставит воюющие страны долго придерживаться режима тишины, считают эксперты

По данным агентства, мужчина ехал на машине по автотрассе рядом с нефтяным месторождением Конико и свернул с главной дороги. Американцы открыли огонь. От полученных ранений сириец скончался.

Военные США находятся на территории Сирии без разрешения властей страны и без санкции ООН. Дамаск неоднократно обвинял Вашингтон в захвате нефтяных месторождений. При этом сами американцы не скрывают, что их цель — нефть. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что не передаст контроль над месторождениями сирийской стороне.

При этом американские военные нередко становятся виновниками гибели мирных местных жителей. В феврале американцы открыли огонь по жителям пригорода Камышлы, в результате чего погиб подросток. Местные жители закидали солдат камнями, разрешить ситуацию смогли только представители РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийцы забросали камнями американских военных
США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020