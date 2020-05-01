В Чехии установили памятник власовцам

В Праге установили памятник власовцам. В годы Второй мировой войны эти солдаты воевали на стороне вермахта.

В рядах власовцев были и российские эмигранты. После войны Власов был признан изменником родины и казнён.

Памятник пособникам фашизма обошёлся в 200 тыс. крон. Установку монумента осудил президент Чехии Милош Земан. МИД РФ заявил, что это глумление над подвигом красноармейцев.