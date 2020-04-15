В СК передан список виновных за снос памятника Коневу в Праге

В Следственный комитет России передан список лиц, которые ответственны за снос памятника маршалу Коневу в Праге. Список подготовил Владимир Мединский. Памятник простоял в столице Чехии почти 40 лет и был демонтирован 3 апреля. Сейчас памятник передан в музей истории ХХ века. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал пражские власти за снос памятника.